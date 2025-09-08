Ξανά στην Αθήνα ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Μετά το US Open προτίμησε την Ελλάδα

Onsports Team

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις αποκλείστηκε στον ημιτελικό του Grand Slam της Νέας Υόρκης και έφυγε από τις ΗΠΑ με προορισμό την πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Αγωνίστηκε στη Νέα Υόρκη στο US Open. Έφτασε μέχρι τον ημιτελικό όπου τον απέκλεισε ο Κάρλος Αλκαράθ. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν περίμενε ούτε μία μέρα για να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει. Επέλεξε να μπει σχεδόν αμέσως στο αεροπλάνο.

Ο προορισμός του δεν ήταν η πατρίδα του όμως, αλλά η χώρα που έχει στην καρδιά του σα δεύτερο σπίτι του. Ήρθε στην Αθήνα, σε μία απ’ τις πολλές του επισκέψεις τον τελευταίο καιρό. Άλλωστε έχει και σπίτι στην Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε μετά το US Open, θα είναι κανονικά παρών στο ATP250 τουρνουά που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στο Telekom Center Athens. Όμως δεν περίμενε μέχρι τότε και έτσι μετά τις ΗΠΑ ήρθε στην Ελλάδα.

Στο «Ελ. Βενιζέλος» ήταν ευδιάθετος και φωτογραφήθηκε με πολλούς επιβάτες που τον αναγνώρισαν, αλλά και υπαλλήλους του αεροδρομίου.