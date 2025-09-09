Ομάδες

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα…»
EPA/MARK LYONS
Οnsports team 09 Σεπτεμβρίου 2025, 21:41
ΣΠΟΡ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένα ποστ στα social media, μέσω του οποίου αναφέρθηκε στα συναισθήματα που μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος.

Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει να μοιράζεται τις σκέψεις του, μέσω των social media.

Στην τελευταία του ανάρτηση, την οποία έκανε το πρωί της Κυριακής (07/09), αναφέρθηκε στα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος σε καταστάσεις πόνου κι ότι αξίζει μόνο σε περίπτωση που οδηγηθεί κάπου.

Ο Τσιτσιπάς έγραψε χαρακτηριστικά ότι: «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου».



