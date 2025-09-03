Ομάδες

Στίβος: Δεύτερη επίδοση καριέρας για την Πλάκα στην Ιταλία
Οnsports Τeam 03 Σεπτεμβρίου 2025, 02:33
Στίβος: Δεύτερη επίδοση καριέρας για την Πλάκα στην Ιταλία

Το δεύτερο καλύτερο χρόνο της καριέρας της στα 1.500 μ. πέτυχε η Εμμανουέλα Πλάκα στο μίτινγκ 15th Marco Rotta Memorial e 5th Vincenzo Leggeri Memorial στην πόλη Cernusco sul Naviglio της Ιταλίας.

Η αθλήτρια του Γιάννη Δαγκόγλου, τρέχοντας εκτός συναγωνισμού, τερμάτισε τρίτη σε 4.19.07, ερχόμενη από προετοιμασία σε υψόμετρο.

Η Πλάκα φέτος πέτυχε μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 1.500 μ. με χρόνο 4.15.11, ενώ και στα 800 μέτρα κατέβασε την ατομική της επίδοση στα 2.02.91, ενώ παράλληλα κατέκτησε και τον πρώτο της πανελλήνιο τίτλο στην ίδια απόσταση.



