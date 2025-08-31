Ομάδες

Μαρία Σάκκαρη: Εκτός συνέχειας από το US Open η Ελληνίδα τενίστρια
Onsports team 31 Αυγούστου 2025, 11:00
ΣΠΟΡ

Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε κόντρα στη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια και δεν μπόρεσε να κλείσει θέση για τις «16» στο US Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-1, 6-2), με τη Βραζιλιάνα τενίστρια να επικρατεί έπειτα από 70 λεπτά.

Η Χαντάντ Μάια με εξαίρεση τους winners (12-10) ήταν καλύτερη σε όλους τους τομείς και πήρε δίκαια την πρόκριση για τις «16» του Grand Slam των ΗΠΑ, εκεί όπου θα βρεθεί για δεύτερη σερί χρονιά. Η μεγάλη διαφορά ήταν στα λάθη, καθώς η Σάκκαρη υπέπεσε σε 23, ενώ η αντίπαλος της είχε μόλις 7!

Στον επόμενο γύρο η Χαντάντ Μάια θα αντιμετωπίσει τη φιναλίστ του φετινού Wimbledon, Αμάντα Ανισίμοβα, η οποία κέρδισε 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-2) τη Ρουμάνα, Ζακλίν Κριστιάν.

Τα highlights



