Οstapenko vs Townsend: Ένταση ανάμεσα στις παίκτριες μετά τον αγώνα στο US Open - «Δεν με σέβεσαι!»

Οnsports Τeam

Η Ostapenko απευθύνθηκε σε έντονο ύφος στην Townsend, η οποία δεν άφησε αναπάντητα τα σχόλιά της, με αποτέλεσμα οι δύο αθλήτριες να ανταλλάξουν κουβέντες

Μετά το τέλος του αγώνα τένις στο US Open, ένταση επικράτησε ανάμεσα στην Jelena Ostapenko και την Taylor Townsend. Εκτυλίχθηκε φραστικό επεισόδιο εξαιτίας κατηγοριών για έλλειψη σεβασμού.

Η Ostapenko απευθύνθηκε σε έντονο ύφος στην Townsend, η οποία δεν άφησε αναπάντητα τα σχόλιά της, με αποτέλεσμα οι δύο αθλήτριες να ανταλλάξουν έντονες κουβέντες για λίγα δευτερόλεπτα στο φιλέ όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.

Η Townsend, που επικράτησε με σκορ 7-5, 6-1, ανέφερε στη συνέχεια πως το συμβάν προκλήθηκε από την απογοήτευση της Ostapenko λόγω της ήττας της.

Δείτε το βίντεο: