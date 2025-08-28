US Open: Πότε παίζουν Σάκκαρη και Τσιτσιπάς για τον 2ο γύρο - Πού θα δείτε τους αγώνες

Onsports Team

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικούν την Πέμπτη (28/8) την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open.

Πρώτη θα ριχθεί στη μάχη η Μαρία Σάκκαρη, η οποία θα ανοίξει στις 18:00 το πρόγραμμα στο Court 7 και θα βρει απέναντί της την Άνα Μπόνταρ από την Ουγγαρία.

Οι δύο παίκτριες είχαν συναντηθεί και στο Fed Cup το 2019, όπου η Ελληνίδα τενίστρια είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την πλευρά του, θα αναμετρηθεί όχι πριν από τις 23:00 με τον Γερμανό Ντάνιελ Αλτμάιερ και ο αγώνας τους θα ρίξει την αυλαία στο Grandstand, το τρίτο μεγαλύτερο γήπεδο της διοργάνωσης.

Οι αγώνες του US Open καλύπτονται τηλεοπτικά από τα κανάλια του Eurosport.