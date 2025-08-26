Ομάδες

Πάλεψε η Εθνική βόλεϊ γυναικών, αλλά λύγισε στις λεπτομέρειες από τη Γαλλία
Οnsports Τeam 26 Αυγούστου 2025, 14:10
ΣΠΟΡ

Πάλεψε η Εθνική βόλεϊ γυναικών, αλλά λύγισε στις λεπτομέρειες από τη Γαλλία

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών ολοκλήρωσε με ψηλά το κεφάλι τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε με 3-1 σετ από τη Γαλλία.

Η ιστορική νίκη επί του Πουέρτο Ρίκο (πρώτη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 23 χρόνια) δεν συνδυάστηκε και με μια ιστορική πρόκριση στη φάση των «16» για την Ελλάδα.

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών έκανε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Γαλλία, προηγήθηκε με 1-0 και είχε την ευκαιρία να κάνει το 2-1, όταν προηγήθηκε 21-15, αλλά σε εκείνο το σημείο χάθηκε η συγκέντρωση και μαζί το σετ με 26-28.

Με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα-αποκλεισμός από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Τα σετ: 25-17, 21-25, 26-28, 17-25



