US Open: Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά κόντρα στον Μουλέ
Onsports Team 26 Αυγούστου 2025, 10:55
ΣΠΟΡ

US Open: Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά κόντρα στον Μουλέ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις σε ένα Γκραν Σλαμ. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται στη μάχη του US Open, θέλοντας να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία του, όπως έκανε μια μέρα πριν και η Μαρία Σάκκαρη.

Αντίπαλός του Έλληνα πρωταθλητή (Νο28) στον πρώτο γύρο είναι ο Αλεξάντρ Μουλέ (Νο38), με τον νικήτη της αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του στον επόμενο γύρο είτε τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ, είτε τον Σέρβο, Χαμάντ Μετζέντοβιτς.

Σημειώνεται πως η κόντρα του Τσιτσιπά με τον Μουλέ δεν θα αρχίσει νωρίτερα από τις 22:00 ώρα Ελλάδας, ενώ δεν θα καλυφθεί τηλεοπτικά.

Απέναντι στον Γάλλο μετράει δύο νίκες σε ισάριθμες κόντρες τους ενώ συνολικά στα τέσσερα τελευταία Grand Slam μετράει μόλις μία επιτυχία, κόντρα στον Αργεντινό Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι στην πρεμιέρα του στο φετινό Roland Garros.



