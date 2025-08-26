US Open: Η Σάκκαρη υπέταξε την Μαρία και προκρίθηκε στον 2ο γύρο

Onsports Team

Το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και Νο64 της παγκόσμιας κατάταξης έκανε καλή εμφάνιση απέναντι στην Τατιάνα Μαρία (Νο43) και επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-2) στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση.

Πλέον, η Μαρία Σάκκαρη περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον δεύτερο γύρο του US Open, η οποία θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελίνα Σβιτολίνα με την Άννα Μποντάρ.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη για την Ελληνίδα απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, σε πέντε παιχνίδια που έχουν τεθεί αντιμέτωπες.