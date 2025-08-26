Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με 17+3 συμμετοχές η Ελλάδα στο Τόκιο 2025

Οnsports Τeam

Οι Έλληνες αθλητές που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και οι τρεις που περιμένουν το τελικό ranking.

Η 24η Αυγούστου ήταν η τελική ημερομηνία στην οποία οι αθλητές και αθλήτριες μπορούσαν να αγωνιστούν συγκεντρώνοντας βαθμούς για το ranking ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου (13-21 Σεπτεμβρίου).

Η σχετική λίστα από σήμερα σταματά να ενισχύεται με αγώνες. Αντ' αυτού στις 27 Αυγούστου θα αναρτηθεί το τελικό ranking στην ενότητα Road to Tokyo και στις 30 του ίδιου μήνα θα έχουν γίνει οι τελικές εκκαθαρίσεις με τις ακυρώσεις, οπότε και θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τους αθλητές και αθλήτριες που θα ταξιδέψουν στην ιαπωνική πόλη για το Παγκόσμιο πρωταθλημα.

Αυτή τη στιγμή η ελληνική ομάδα μετρά 18 αθλητές και αθλήτριες εντός πρόκρισης. Τυπικά, όμως, είναι 17 καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη έγινε πρόσφατα μητέρα και δεν αγωνίστηκε στη φετινή σεζόν.

Εντός πρόκρισης είναι και ο Μιχάλης Αναστασάκης στη σφυροβολία, όμως, είναι ο τέταρτος Έλληνας στο αγώνισμα και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέχρι τρεις αθλητές από κάθε χώρα.

Στην αναμονή για τις τελικές εκκαθαρίσεις της στο ranking Road to Tokyo αναμένουν με ενδιαφέρον τουλάχιστον τρεις αθλητές της χώρας μας που αυτη τη στιγμή βρίσκονται οριακά εκτός. Ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία και η Παναγιώτα Τσινοπουλου στα 20 χλμ. βάδην.

Τα όρια για τα αγωνίσματα τους έχουν σημειώσει:

Μίλτος Τεντόγλου (μήκος)

Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ)

Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός)

Άγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία)

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35 χλμ. βάδην)

Πρόκριση με ranking έχουν αυτή τη στιγμή:

Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία) 15/36

Κώστας Ζάλτος (σφυροβολία) 20/36

Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ) (26/36)

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. βάδην) 48/50 & (35 χλμ. βάδην) 44/50

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (200 μ.) 36/48

Τατιάνα Γκούσιν (ύψος) 22/36

Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία) 25/36

Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ) 27/36

Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν) 31/36

Όλγα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην) 39/50

Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην) 48/50

Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην) 49/50

Στην αναμονή για το τελικό ranking:

Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία) 37/36

Αντώνης Μέρλος (ύψος) 37/36

Παναγιώτα Τσινοπούλου (20 χλμ. βάδην) 51/50