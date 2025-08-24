Ομάδες

Πόλο: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Onsports Team 24 Αυγούστου 2025, 22:59
ΣΠΟΡ

Πόλο: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Η Εθνική Ελλάδας Κ18 επικράτησε της Ιταλίας 12-11 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε μια ακόμη επιτυχία της υδατοσφαίρισης της χώρας μας.

Το καλοκαίρι της ελληνικής υδατοσφαίρισης ολοκληρώνεται εξαιρετικά. Η Εθνική Εφήβων του πόλο, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε της Ιταλίας με 12-11 στο ματς που έκρινε το μετάλλιο. Ο Μπιτσάκος πέτυχε το κρίσιμο γκολ που καθόρισε τελικά και την τύχη της Εθνικής. Εξασφαλίζοντας τη θέση στο βάθρο.

ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 11-12

Οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-4, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Λεβάντης, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για την Ιταλία σκόραραν: Αλεσαντρίνι 3, Ντομινίτσι 2, Τσιανέζε 2, Ολίβι 1, Κοστάντζο 1, Τρέσα 1, Μαφέι 1.

 

 



