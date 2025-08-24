Ομάδες

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3: Πήρε τον «τελικό» και… φουλάρει για την πρόκριση στις «16» του Παγκοσμίου
volleyballworld
Onsports team 24 Αυγούστου 2025, 14:15
ΣΠΟΡ

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3: Πήρε τον «τελικό» και… φουλάρει για την πρόκριση στις «16» του Παγκοσμίου

Τα κορίτσια της Εθνικής Βόλεϊ επικράτησαν 3-1 σετ του Πουέρτο Ρίκο και διατήρησαν «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης στις «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ταϊλάνδης - «Όλα για όλα» με τη Γαλλία την τελευταία αγωνιστική.

Στον πιο σημαντικό αγώνα της (μέχρι τον επόμενο) στη διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Η «γαλανόλευκη» έκανε το καθήκον σε ένα ματς δίχως… αύριο κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο και πραγματοποίησε σημαντικό βήμα για την παρουσία της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου.

Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου μπήκαν δυνατά και πήραν τα δύο πρώτα σετ με 25-19 και 25-13. Η αντίπαλος τους έβγαλε προσωρινά αντίδραση και μείωσε, παίρνοντας το τρίτο σετ με 25-23, αλλά στο τέταρτο η Εθνική ήταν κυρίαρχη, το πήρε με 25-14 κι έκλεισε το παιχνίδι.

Η Ελλάδα θα τα παίξει, πλέον, «όλα για όλα» κόντρα στη Γαλλία, με την οποία θα παίξει στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (26/08). Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.



