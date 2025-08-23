Πόλο: Ήττα στον ημιτελικό για την Εθνική Εφήβων, με την Ιταλία για το μετάλλιο

Onsports Team

Η Εθνική Ελλάδας Κ18 ηττήθηκε από τη Σερβία με 20-14 στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει το μετάλλιο κόντρα στους Ιταλούς.

Τα αρκετά λάθη στο πρώτο ημίχρονο, στοίχισαν στην Εθνική Εφήβων. Η Κ18 της Ελλάδας που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Οραντέα της Ρουμανίας, ηττήθηκε από τη Σερβία στον ημιτελικό με 20-14. Χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει την κορυφή του τουρνουά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει πλέον το χάλκινο μετάλλιο, στον αγώνα που θα διεξαχθεί την Κυριακή (24/8) στις 18:00 με αντίπαλο την Ιταλία. Η οποία έχασε στον άλλο ημιτελικό από το Μαυροβούνιο με 10-6.

ΕΛΛΑΔΑ – ΣΕΡΒΙΑ 14-20

Οκτάλεπτα: 2-5, 2-5, 5-5, 5-5

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 4, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 8, Λεβάντης 1, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για τη Σερβία σκόραραν: Λάζιτς 4, Τσόνκιτς 4, Ζέλιτς 3, Νέσκοβιτς 2, Τσανέπα 2, Μιλασίνοβιτς 2, Ντρομπνιάκοβιτς 1, Βάσιτς 1, Μισάνοβιτς 1.