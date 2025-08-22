Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πόλο: Συνεχίζονται οι επιτυχίες – Στα ημιτελικά η Εθνική Εφήβων!
Onsports Team 22 Αυγούστου 2025, 22:07
ΣΠΟΡ

Πόλο: Συνεχίζονται οι επιτυχίες – Στα ημιτελικά η Εθνική Εφήβων!

Στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 η Εθνική Ελλάδος που επικράτησε της Κροατίας 17-16.

Οι επιτυχίες της ελληνικής υδατοσφαίρισης, είναι ασταμάτητες αυτό το καλοκαίρι. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 που διεξάγεται στη Ρουμανία, η Εθνική ομάδα επικράτησε στα προημιτελικά της Κροατίας με 17-16. Παίρνοντας το εισιτήριο για την τετράδα.

Το γκολ του Παναγιώτη Μαραγκουδάκη στην τελική ευθεία του αγώνα, ήταν αυτό που έδωσε το σπουδαίο αποτέλεσμα στην ομάδα του Ηλία Μαχαίρα. Έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στοχεύει σε μετάλλιο. Κάτι που έμοιαζε υπερβολικά δύσκολο όταν η Εθνική άρχισε το τουρνουά με δύο ήττες.

Στον ημιτελικό του Σαββάτου (23/8) στις 20:30 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Σερβία.

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 16-17

Οκτάλεπτα: 4-4, 5-5, 4-4, 3-4.

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 3, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 1, Λεβάντης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης 1, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 1.

Για την Κροατία σκόραραν: Γέρκοβιτς 7, Τόνσινιτς 3, Ντούιμιτς 2, Ντράγκας 1, Σούσιτς 1, Ετέροβιτς 1, Κούλας 1.

 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Εθνική Ελλάδας: Τραυματίστηκε ο Σαμοντούροβ, «κόπηκε» ο Νετζήπογλου
27 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Τραυματίστηκε ο Σαμοντούροβ, «κόπηκε» ο Νετζήπογλου
ΜΠΑΣΚΕΤ
Πειραχτήρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Πήρε τα ακουστικά από τον κάμεραμαν
39 λεπτά πριν Πειραχτήρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Πήρε τα ακουστικά από τον κάμεραμαν
SUPER LEAGUE
Πάτησε Ελλάδα ο Ρενάτο Σάντσες – «Πολύ χαρούμενος, θέλω τίτλους»!
56 λεπτά πριν Πάτησε Ελλάδα ο Ρενάτο Σάντσες – «Πολύ χαρούμενος, θέλω τίτλους»!
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ελλάδα – Ιταλία 76-74: Χωρίς Γιάννη, Σλούκα, Μήτογλου, αλλά με ψυχή και αμυνάρα
1 ώρα πριν Ελλάδα – Ιταλία 76-74: Χωρίς Γιάννη, Σλούκα, Μήτογλου, αλλά με ψυχή και αμυνάρα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved