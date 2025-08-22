Πόλο: Συνεχίζονται οι επιτυχίες – Στα ημιτελικά η Εθνική Εφήβων!

Onsports Team

Στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 η Εθνική Ελλάδος που επικράτησε της Κροατίας 17-16.

Οι επιτυχίες της ελληνικής υδατοσφαίρισης, είναι ασταμάτητες αυτό το καλοκαίρι. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 που διεξάγεται στη Ρουμανία, η Εθνική ομάδα επικράτησε στα προημιτελικά της Κροατίας με 17-16. Παίρνοντας το εισιτήριο για την τετράδα.

Το γκολ του Παναγιώτη Μαραγκουδάκη στην τελική ευθεία του αγώνα, ήταν αυτό που έδωσε το σπουδαίο αποτέλεσμα στην ομάδα του Ηλία Μαχαίρα. Έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στοχεύει σε μετάλλιο. Κάτι που έμοιαζε υπερβολικά δύσκολο όταν η Εθνική άρχισε το τουρνουά με δύο ήττες.

Στον ημιτελικό του Σαββάτου (23/8) στις 20:30 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Σερβία.

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 16-17

Οκτάλεπτα: 4-4, 5-5, 4-4, 3-4.

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 3, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 1, Λεβάντης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης 1, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 1.

Για την Κροατία σκόραραν: Γέρκοβιτς 7, Τόνσινιτς 3, Ντούιμιτς 2, Ντράγκας 1, Σούσιτς 1, Ετέροβιτς 1, Κούλας 1.