Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στίβος: Τα χρήματα που θα πάρουν όσοι βρεθούν στην οκτάδα του Παγκοσμίου στο Τόκιο
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 02:26
ΣΠΟΡ

Στίβος: Τα χρήματα που θα πάρουν όσοι βρεθούν στην οκτάδα του Παγκοσμίου στο Τόκιο

Πλησιάζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τους αθλητές και τις αθλήτριες να έχουν και μεγάλο οικονομικό κίνητρο.

Στο Τόκιο θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου. Εκεί αθλητές και αθλήτριες θα δώσουν «μάχες» για κορυφές και διακρίσεις. Πέρα από τις επιδόσεις, όμως, το κίνητρο είναι και οικονομικό.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα από 13 έως 21 Σεπτεμβρίου στην Ιαπωνία. Μέρος θα λάβουν πάνω από 2.000 αθλητές από 200 χώρες περίπου. Για όσους κατορθώσουν να μπουν στην οκτάδα των αγωνισμάτων, προβλέπονται χρηματικά έπαθλα. Αυτά θα φτάσουν συνολικά τα 8.498.000 δολάρια.

Τα έπαθλα των ατομικών αγωνισμάτων (τα χρήματα είναι σε δολάρια):

1ος 70.000

2ος 35.000

3ος 22.000

4ος 16.000

5ος 11.000

6ος 7.000

8ος 5.000

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στίβος: Τα χρήματα που θα πάρουν όσοι βρεθούν στην οκτάδα του Παγκοσμίου στο Τόκιο
1 ώρα πριν Στίβος: Τα χρήματα που θα πάρουν όσοι βρεθούν στην οκτάδα του Παγκοσμίου στο Τόκιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ
3 ώρες πριν Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ: Ο Μιχάλης Μπούσης μίλησε στους παίκτες και αποθέωσε τη φετινή ομάδα
4 ώρες πριν ΟΦΗ: Ο Μιχάλης Μπούσης μίλησε στους παίκτες και αποθέωσε τη φετινή ομάδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Bundesliga: Σκόρπισε τρόμο η Μπάγερν Μονάχου, έξι γκολ στη Λειψία
4 ώρες πριν Bundesliga: Σκόρπισε τρόμο η Μπάγερν Μονάχου, έξι γκολ στη Λειψία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved