Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο ο Βασίλης Κακουλάκης
Onsports Team 21 Αυγούστου 2025, 22:09
Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο ο Βασίλης Κακουλάκης

Εξαιρετική επίδοση για τον νεαρό με 7:58.90 στη Ρουμανία.

Ξεπέρασε τον εαυτό του ο Βασίλης Κακουλάκης στα 800μ. ελεύθερο (αργές σειρές), στο αγώνισμα με το οποίο ολοκληρώθηκαν οι προκριματικοί της τρίτης ημέρας του Παγκόσμιου πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων/Νεανίδων (World Aquatics Junior Swimming Championships), που διεξάγεται στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, με 7:58.90, ανάμεσα σε 58 συμμετοχές, σημειώνοντας, παράλληλα, νέο πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων, αφού το προηγούμενο ήταν ακριβώς 8 λεπτά (8:00.00) από τις 2/5/2025 και ήταν δικό του.



