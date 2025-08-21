Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο ο Βασίλης Κακουλάκης

Onsports Team

Ξεπέρασε τον εαυτό του ο Βασίλης Κακουλάκης στα 800μ. ελεύθερο (αργές σειρές), στο αγώνισμα με το οποίο ολοκληρώθηκαν οι προκριματικοί της τρίτης ημέρας του Παγκόσμιου πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων/Νεανίδων (World Aquatics Junior Swimming Championships), που διεξάγεται στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, με 7:58.90, ανάμεσα σε 58 συμμετοχές, σημειώνοντας, παράλληλα, νέο πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων, αφού το προηγούμενο ήταν ακριβώς 8 λεπτά (8:00.00) από τις 2/5/2025 και ήταν δικό του.