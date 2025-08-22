Ομάδες

Πινγκ Πονγκ: Η συγκρότηση των εθνικών ομάδων για το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών 2025
Οnsports Τeam 22 Αυγούστου 2025, 05:27
Πινγκ Πονγκ: Η συγκρότηση των εθνικών ομάδων για το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών 2025

Συγκροτήθηκαν οι εθνικές μας ομάδες επιτραπέζιας αντισφαίρισης για το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών 2025.

Η καθιερωμένη διοργάνωση θα φιλοξενηθεί φέτος στην Κωνσταντινούπολη, στο διάστημα 03-07 Σεπτεμβρίου και η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. δήλωσε 5 αθλητές και 4 αθλήτριες. Στην τεχνική καθοδήγηση θα είναι οι ομοσπονδιακοί προπονητές Κώστας Βατσακλής και Χρήστος Λάμης.

Οι αθλητές μας όπως δηλώθηκαν από την ομοσπονδία στη Βαλκανική Ένωση:

Στην εθνική ανδρών:

Γιώργος Σταματούρος

Κωνσταντίνος Αγγελάκης

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

Τάσος Ρηνιώτης

Γιάννης Σγουρόπουλος

Στην εθνική γυναικών:

Κατερίνα Τόλιου

Ελισάβετ Τέρπου

Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη

Ιωάννα Γερασιμάτου

Το 50ο Βalkan Senior Table Tennis Championships διεξάγεται στο Sports Hall Ata Sporlari Merkezi, περιλαμβάνει όλα τα αγωνίσματα και αρχίζει την Τετάρτη 03/09 με το ομαδικό. Στο διπλό ανδρών δηλώθηκαν μαζί ο Αγγελάκης με τον Κωνσταντινόπουλο και ο Ρηνιώτης με τον Σταματούρο.

Στο διπλό γυναικών συγκροτούν τα ελληνικά δίδυμα η Τόλιου με τη Γερασιμάτου και η Τέρπου με τη Μεραμβελλιωτάκη. Στο διπλό μικτό τέλος, η ομοσπονδία δήλωσε τα ζευγάρια: Σταματούρος/Γερασιμάτου, Αγγελάκης/Τόλιου, Κωνσταντινόπουλος/Τέρπου και Ρηνιώτης/Μεραμβελλιωτάκη.



