Στίβος: Το μέλλον είναι εδώ! Η Δεσπολλάρη έκανε νεό πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. γυναικών Κ23
INTIME SPORTS
Οnsports team 17 Αυγούστου 2025, 20:31
ΣΠΟΡ

Σπουδαία επίδοση από τη Γεωργία Δεσπολλάρη, η οποία βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. γυναικών Κ23.

Η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε χρόνο 2.00.69 στο πλαίσιο του μίτινγκ στο Λουβέν του Βελγίου.

Η 22χρονη αθλήτρια βρήκε τις συνθήκες και κυνήγησε για μία ακόμη φορά το ρεκόρ της, το οποίο ήταν 2.00.92 και το πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.

Η Δεσπολλάρη κατέλαβε την τέταρτη θέση σε μια κούρσα όπου οι δύο πρώτες αθλήτριες κατέβηκαν το φράγμα των 2.00.00 και η τρίτη «έπεσε» με την Ελληνίδα στον τερματισμό.

Η 22χρονη σπρίντερ παραμένει η τρίτη Ελληνίδα όλων των εποχών και έχει μπροστά της τις Μαρία Παπαδοπούλου (1.59.79) και Έλενα Φιλάνδρα (2.00.44).



