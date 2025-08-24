Ομάδες

Πεκίνο: Οι πρώτοι παγκόσμιοι αγώνες με ανθρωποειδή ρομπότ είναι γεγονός - Βίντεο
Onsports Team 24 Αυγούστου 2025, 09:21
Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δοκιμάσουν και να βελτιώσουν την τρέχουσα ρομποτική.

Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Ανθρωποειδείς Ρομποτικοί Αγώνες διεξήχθησαν στο Πεκίνο της Κίνας, με συμμετέχοντες από 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας. Οι ρομποτικοί αθλητές προσπάθησαν να ανταγωνιστούν σε μια σειρά από αγωνίσματα, όπως στίβος, ποδόσφαιρο, χορός και πολεμικές τέχνες.

Όπως αναφέρει το BBC, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δοκιμάσουν και να βελτιώσουν την τρέχουσα ρομποτική. Λένε ότι ο αθλητισμός είναι ένας τρόπος για να δοκιμάσουν τη λήψη αποφάσεων, τις κινητικές δεξιότητες και τους ελεγκτές ενός ρομπότ, που θα μπορούσαν αργότερα να εφαρμοστούν σε πραγματικές συνθήκες, όπως εργοστάσια και σπίτια.

Όλα αυτά ήταν μέρος της προσπάθειας της Κίνας να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην ανθρωποειδή ρομποτική. Η κυβέρνηση έχει ένα εθνικό σχέδιο για την οικοδόμηση μιας ανθρωποειδούς βιομηχανίας παγκόσμιας κλάσης έως το 2027.



