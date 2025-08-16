Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εμμανουήλ Καραλής: «Όταν υπάρχει το όνειρο, υπάρχει ο τρόπος» - Το συγκινητικό βίντεο της ΔΟΕ
Instagram / Emmanouil Karalis
Οnsports team 16 Αυγούστου 2025, 18:02
ΣΠΟΡ

Εμμανουήλ Καραλής: «Όταν υπάρχει το όνειρο, υπάρχει ο τρόπος» - Το συγκινητικό βίντεο της ΔΟΕ

Μια πολύ όμορφη και συγκινητική ανάρτηση έκανε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τον Εμμανουήλ Καραλή.

Στο βίντεο που «ανέβασε» η ΔΟΕ τονίζεται το πως έφτασε στην εκπλήρωση του ονείρου του.

Στις εικόνες που συμπεριλήφθηκαν εμφανίζεται μωρό να βρίσκεται στα χέρια του πατέρα και προπονητή του, Χάρη Καραλή και λίγο πιο μετά ως παιδί να κάνει άλμα επί κοντώ. Τις συγκεκριμένες φωτογραφίες είχε ποστάρει ο Εμμανουήλ Καραλής όταν έπιασε το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Στο φινάλε παρουσιάζεται το άλμα που έκανε στο Παρίσι, με το οποίο κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ η λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο, αναφέρει ότι: «Όταν υπάρχει το όνειρο, υπάρχει ο τρόπος. Εάν όχι, ρωτήστε τον Έλληνα αθλητή του επι κοντώ που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι 2024».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Αναβολή στον αγώνα της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ, μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού
34 λεπτά πριν Αναβολή στον αγώνα της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ, μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού
ΣΠΟΡ
Εμμανουήλ Καραλής: «Όταν υπάρχει το όνειρο, υπάρχει ο τρόπος» - Το συγκινητικό βίντεο της ΔΟΕ
1 ώρα πριν Εμμανουήλ Καραλής: «Όταν υπάρχει το όνειρο, υπάρχει ο τρόπος» - Το συγκινητικό βίντεο της ΔΟΕ
CONFERENCE LEAGUE
Μεταγραφές: Φουλ για «6άρι» η ΑΕΚ πριν την Άντερλεχτ!
2 ώρες πριν Μεταγραφές: Φουλ για «6άρι» η ΑΕΚ πριν την Άντερλεχτ!
EUROPA LEAGUE
Μακριά απ’ την πραγματικότητα τα τούρκικα ΜΜΕ: Δεν θα αγωνιστεί με την μπλε φανέλα η Σαμσουνσπόρ
3 ώρες πριν Μακριά απ’ την πραγματικότητα τα τούρκικα ΜΜΕ: Δεν θα αγωνιστεί με την μπλε φανέλα η Σαμσουνσπόρ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved