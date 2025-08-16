Εμμανουήλ Καραλής: «Όταν υπάρχει το όνειρο, υπάρχει ο τρόπος» - Το συγκινητικό βίντεο της ΔΟΕ

Instagram / Emmanouil Karalis

Μια πολύ όμορφη και συγκινητική ανάρτηση έκανε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τον Εμμανουήλ Καραλή.

Στο βίντεο που «ανέβασε» η ΔΟΕ τονίζεται το πως έφτασε στην εκπλήρωση του ονείρου του.

Στις εικόνες που συμπεριλήφθηκαν εμφανίζεται μωρό να βρίσκεται στα χέρια του πατέρα και προπονητή του, Χάρη Καραλή και λίγο πιο μετά ως παιδί να κάνει άλμα επί κοντώ. Τις συγκεκριμένες φωτογραφίες είχε ποστάρει ο Εμμανουήλ Καραλής όταν έπιασε το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Στο φινάλε παρουσιάζεται το άλμα που έκανε στο Παρίσι, με το οποίο κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ η λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο, αναφέρει ότι: «Όταν υπάρχει το όνειρο, υπάρχει ο τρόπος. Εάν όχι, ρωτήστε τον Έλληνα αθλητή του επι κοντώ που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι 2024».