Βόλεϊ: Δεύτερη φιλική νίκη επί της Σλοβακίας για την Εθνική Γυναικών

Η Εθνική Γυναικών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Παγκόσμιo Πρωτάθλημα στη Ταϊλάνδη, νίκησε με 3-0 σετ τη Σλοβακία και στο δεύτερο μεταξύ τους φιλικό.

Οι δύο ομάδες έπαιξαν και τέταρτο σετ που κατέληξε στην Σλοβακία.

Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 64 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και της Σλοβακίας προήλθαν από 7 άσσους, 53 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-21, 28-26), Τέταρτο σετ: 22-25.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 6 (3/11 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Στράντζαλη 17 (14/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 33% υπ. - 11% άριστες), Μπακοδήμου 8 (5/12 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 39% υπ. - 28% άριστες), Τερζόγλου 9 (5/7 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανθούλη 14 (14/33 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 71% υπ. - 29% άριστες), Αρτακιανού (λ), Τικμανίδου 3 (3/12 επ., 25% υπ. - 12% άριστες), Λαμπρούση 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Τσιόγκα 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Μπάκα 10 (10/22 επ., 52% υπ. - 37% άριστες), Καρακάση 1 (1/4 επ.), Τσιτσιγιάννη 5 (5/10 επ.).

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Μίχαλ Μάσεκ): Κοσέκοβα 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Χέρντοβα 4 (4/11 επ., 35% υπ. - 12% άριστες), Παλγκούτοβα 8 (7/20 επ., 1 άσσος, 48% υπ. - 22% άριστες), Χερέλοβα 9 (4/10 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Χρουσέτσκα 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ), Σουντερλίκοβα 13 (10/34 επ., 3 μπλοκ) / Γιάνκοβα (λ, 69% υπ. - 38% άριστες), Μαγκντίνοβα (λ, 43% υπ. - 14% άριστες), Ερτέλτοβα 1 (1 άσσος), Γελίνκοβα 2 (2/3 επ.), Φρίκοβα 4 (4/6 επ.), Κοχούτοβα, Σεπέλοβα 18 (15/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 77% υπ. - 31% άριστες).

Το πρόγραμμα της Εθνικής στην Ταϊλάνδη

Γ' Όμιλος (Τσιάνγκ Μάι)

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

12.00: Πουέρτο Ρίκο - Γαλλία

15.30 (ΕΡΤ-2): Βραζιλία - Ελλάδα

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025