Έβαλε… πλώρη για μετάλλιο η Εθνική Νέων Γυναικών Κ20: Προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου!

ΚΟΕ

Οnsports team

Η Εθνική Νέων Γυναικών Κ20 ήταν εντυπωσιακή, επικράτησε 20-7 της οικοδέσποινας Βραζιλίας και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο πόλο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε στη ζώνη μεταλλίων και θα διεκδικήσει την παρουσία της στον μεγάλο τελικό στη

Στα ημιτελικά η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία, η οποία κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ουγγαρίας στη διαδικασία των πέναλτι με 15-13 (11-11 κ.α.). Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/08) στις 02:30.

Οι διεθνείς μας επέβαλλαν τον ρυθμό τους από τα μέσα της πρώτης περιόδου, όταν προηγήθηκαν με 3-1 και 4-2 και στη συνέχεια μετέτρεψαν τον προημιτελικό σε… περίπατο, αφού «εκτόξευσαν» τη διαφορά στα δέκα γκολ (14-4), 5’10’’ πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο και στα 14 (20-6), 2’16’’ πριν τελειώσει το παιχνίδι.

Η Εθνική είχε πλουραλισμό στην επίθεση αφού σκόραραν συνολικά δέκα παίκτριες, με τέσσερις από αυτές να πετυχαίνουν από τρία γκολ (Κουρέτα, Κοβάτσεβιτς, Σαλταμανίκα, Τζωρτζακάκη).

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 5-2, 5-2, 4-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 1, Κοβάτσεβιτς 3, Φουράκη 2, Δρακωτού, Κλαψιανού 2, Κουρέτα 3, Μπέτα, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη 3, Καραμπέτσου 1, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 3, Γραικού 1.

Για την Βραζιλία σκόραραν οι: Νασιμέντο 3, Αζεβέδο 2, Σαμπάιο 1, Ντα Σίλβα 1.