Λος Άντζελες 2028: Πρώτη φορά θα επιτρέπεται η ονομασία εγκαταστάσεων
Onsports Team 15 Αυγούστου 2025, 07:44
ΣΠΟΡ

Λος Άντζελες 2028: Πρώτη φορά θα επιτρέπεται η ονομασία εγκαταστάσεων

Την ευκαιρία να μπουν χορηγοί στις εγκαταστάσεις, θα έχουν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028.

Οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες 2028 (LA28) θα επιτρέψουν, για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων, δικαιώματα ονομασίας χώρων-εγκαταστάσεων, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Αποκαλύπτοντας την Comcast και την Honda ως τους πρώτους συνεργάτες, σε μια κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση των εμπορικών εσόδων.

Το πιλοτικό πρόγραμμα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), θα επιτρέψει στους εταίρους του LA28 να διατηρήσουν τα υπάρχοντα ονόματα των χώρων κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Επίσης, ανοίγει δικαιώματα ονομασίας για έως και 19 προσωρινούς χώρους σε παγκόσμιους Ολυμπιακούς εταίρους και χορηγούς του LA28.

Η Comcast θα δανείσει το όνομά της στο Comcast Squash Center στα Universal Studios, όπου το σκουός θα κάνει το Ολυμπιακό του ντεμπούτο.

Το Honda Center στο Άναχαϊμ θα γίνει το πρώτο στάδιο που θα διατηρήσει το όνομά του κατά τη διάρκεια ενός Ολυμπιακού αγώνα, φιλοξενώντας αγώνες βόλεϊ εσωτερικού χώρου.



