Σάλος στο Ευρωπαϊκό Στίβου Κ20: Ισραηλινός σπρίντερ έκανε την κίνηση αποκεφαλισμού - Δείτε βίντεο

Σάλος έχει προκληθεί με τη χειρονομία του Ισραηλινού, Ίντο Πέρετς, πριν από την εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20.

Στους αγώνες που διεξάγονται στο Τάμπερι της Φινλανδίας ο Ισραηλινός αθλητής τράβηξε την προσοχή για λάθος λόγους.

Ο Πέρετς, πριν από την εκκίνηση του αγώνα, μιμήθηκε αποκεφαλισμό την ώρα που η κάμερα ήταν πάνω του για την παρουσίαση των σπρίντερ.

Ο δημοσιογράφος Ζαχράν Μαντζάνι, ο οποίος ανάρτησε το βίντεο στο Twitter, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη κίνηση αντανακλά «μια κουλτούρα βίας και γενοκτονίας που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές προβάλλουν με υπερηφάνεια».

Δείτε το βίντεο με την κίνηση του Ίντο Πέρετς: