«Ντου» μάνας με βρισιές και χειρονομίες σε αγώνας χόκεϊ για να υπερασπιστεί τον γιο της
Οnsports team 14 Αυγούστου 2025, 11:23
ΣΠΟΡ

«Ντου» μάνας με βρισιές και χειρονομίες σε αγώνας χόκεϊ για να υπερασπιστεί τον γιο της

Ποιος είδε τη συγκεκριμένα μητέρα και δεν τη φοβήθηκε στην Τσεχία, καθώς δεν δίστασε να κάνει «ντου» στον πάγκο για να υπερασπιστεί τον γιο της σε αγώνα χόκεϊ!

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε αγώνα νέων ανάμεσα στους United Selects και τους Ice Mammoths.

Η ομάδα του γιού της έχανε με 0-9 και το γεγονός ότι οι διαιτητές τη χρέωναν με διαδοχικά πέναλτι έβγαλε τη γυναίκα εκτός εαυτού!

Όπως φαίνεται κι από τα βίντεο που τράβηξαν οι υπόλοιποι θεατές, έκανε «ντου» στον πάγο, φωνάζοντας, βρίζοντας και κάνοντας χειρονομίες προς τους διαιτητές. Μάλιστα, έσπρωξε κι έναν εξ αυτών, ούσα σε έξαλλη κατάσταση.

Insane Mom Tries to FIGHT Referee, Doesn't Go Well



