Κίνα: 29χρονος Ιταλός αθλητής κατέρρευσε και πέθανε στους παγκόσμιους αγώνες προσανατολισμού
Onsports team 14 Αυγούστου 2025, 21:34
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (12/8) ο 29χρονος Ιταλός αθλητής, Ματία Ντεμπερτόλις στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν στην Κίνα, μετά την συμμετοχή του σε αγώνα προσανατολισμού στους Παγκόσμιους Αγώνες, που διεξάγονται στην κινεζική πόλη Τσενγκντού.

Σύμφωνα με το BBCo 29χρονος Ντεμπερτολίς εντοπίσθηκε αναίσθητος από τους διοργανωτές την περασμένη Παρασκευή κατά την διάρκεια του αγώνα. Ο άτυχος αθλητής διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου πέθανε σήμερα, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση που έδωσαν στην δημοσιότητα οι διοργανωτές των Παγκοσμίων Αγώνων και η Διεθνής Ομοσπονδία Προσανατολισμού (IOF).

«Παρά την άμεση εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα σε μία από τις καλύτερες ιατρικές εγκαταστάσεις της Κίνας, απεβίωσε», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, χωρίς να διευκρινίζεται η αιτία θανάτου. Ο Ντεμπερτόλις συμμετείχε στον τελικό του αγώνα μεσαίας απόστασης ανδρών, ο οποίος διεξήχθη σε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, όταν κατέρρευσε.

Ο προσανατολισμός είναι ένα υπαίθριο άθλημα στο οποίο οι συμμετέχοντες πρέπει να πλοηγηθούν μεταξύ μη σημασμένων σημείων ελέγχου χρησιμοποιώντας έναν χάρτη. Συνδυάζει τη σωματική δραστηριότητα με την ανάγνωση χαρτών και την επίλυση προβλημάτων.

Ο Ιταλός ήταν ένας από τους 12 αθλητές που αναφέρονται ως «Δεν τερμάτισαν» στα επίσημα αποτελέσματα. Ήταν μέλος της ιταλικής εθνικής ομάδας και τερμάτισε πέμπτος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Ο Ντεμπερτόλις, ο οποίος ήταν πολιτικός μηχανικός, κατοικούσε στη Σουηδία και έκανε διδακτορικό σε πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Οι διοργανωτές των Παγκόσμιων Αγώνων δήλωσαν ότι «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο την οικογένεια του Debertolis και την κοινότητα του προσανατολισμού».



