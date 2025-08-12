Ομάδες

Σκηνές τρόμου σε αγώνα Πόλο: Διακόπηκε λόγω πυροβολισμών στο Παγκόσμιο Νέων Γυναικών Κ20
Οnsports Τeam 12 Αυγούστου 2025, 14:33
Τρομακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση του Καναδά με την Κίνα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών Κ20, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Η διοργάνωση διεξάγεται στη Βραζιλία και συμμετέχει κι η Εθνική, η οποία στην πρεμιέρα της νίκησε 13-11 την Ιταλία.

Στο παιχνίδι της Κίνας με τον Καναδά, όμως, τα πράγματα μόνο ομαλά δεν εξελίχθηκαν, καθώς κατά τη διάρκεια του ακούστηκαν πυροβολισμοί σε δύο χρόνους.

Οι αθλήτριες δεν κατάλαβαν τι συνέβη και χρειάστηκε η παρέμβαση των διαιτητών για να βγουν εκτός πισίνας για να προστατευθούν. Λίγα λεπτά αργότερα, η κατάσταση ηρέμησε κι ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.

Δείτε το βίντεο από την τροματρική στιγμή



