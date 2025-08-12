Σκηνές τρόμου σε αγώνα Πόλο: Διακόπηκε λόγω πυροβολισμών στο Παγκόσμιο Νέων Γυναικών Κ20
Τρομακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση του Καναδά με την Κίνα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών Κ20, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί.
Η διοργάνωση διεξάγεται στη Βραζιλία και συμμετέχει κι η Εθνική, η οποία στην πρεμιέρα της νίκησε 13-11 την Ιταλία.
Στο παιχνίδι της Κίνας με τον Καναδά, όμως, τα πράγματα μόνο ομαλά δεν εξελίχθηκαν, καθώς κατά τη διάρκεια του ακούστηκαν πυροβολισμοί σε δύο χρόνους.
Οι αθλήτριες δεν κατάλαβαν τι συνέβη και χρειάστηκε η παρέμβαση των διαιτητών για να βγουν εκτός πισίνας για να προστατευθούν. Λίγα λεπτά αργότερα, η κατάσταση ηρέμησε κι ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.
Δείτε το βίντεο από την τροματρική στιγμή
#WATCH Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil.— Ifeng News (@IFENG__official) August 11, 2025
After the game resumed, the Chinese team finally won the game 12:8. pic.twitter.com/3AesIe7RS0