Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Ράφα Ναδάλ
Onsports Team 12 Αυγούστου 2025, 07:39
Η σύζυγος του Ισπανού σπουδαίου τενίστα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι μεγαλώνοντας την οικογένεια.

Τρισευτυχισμένος ο Ράφα Ναδάλ, που είδε την οικογένειά του να μεγαλώνει. Ο Ισπανός κορυφαίος τενίστας που πρόσφατα αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά. Με τη σύζυγό του, Μαίρη, να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Όπως έγινε γνωστό το ευτυχές γεγονός έλαβε χώρα στις 7 Αυγούστου. Το ζευγάρι συγκινημένο και ευτυχισμένο αποφάσισε να ονομάσει τον μικρό, Μιγκέλ.

Είναι το όνομα του πατέρα της συζύγου του Ράφα Ναδάλ, ο οποίος έφυγε απ’ τη ζωή το 2023 και αποφάσισε το ζευγάρι να τιμήσει τη μνήμη του με αυτό τον τρόπο.

 



