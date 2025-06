Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο αντίο στο Wimbledon λόγω τραυματισμού

Δύο σετ άντεξε στο φετινό Grand Slam του Λονδίνου ο Έλληνας τενίστας.

Ο Τσιτσιπάς αναγκάστηκε να αποσυρθεί στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση, με αντίπαλο τον Βαλεντίν Ριογέ.

Ο λόγος ήταν οι έντονες ενοχλήσεις που ένιωσε στη μέση και κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ τον ανάγκασαν να καλέσει ιατρικό τάιμ άουτ.

Μετά από λίγο επέστρεψε στο παιχνίδι, αλλά οι πόνοι ήταν έντονοι, με αποτέλεσμα στο φινάλε του σετ να αποσυρθεί. Σε εκείνο το σημείο ο Γάλλος τενίστας, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τα προκριματικά, ήταν μπροστά με 2-0 (6-3, 6-2).

Medical time out for Stefanos Tsitsipas.



Issue with lower back area.



Valentin Royer to serve next at 4-1 up in set 2. pic.twitter.com/hXYE6Mh2wp