Σάλος στη Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Ρεν συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης
STADE RENNAIS
Onsports team 25 Αυγούστου 2025, 15:53
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στη Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Ρεν συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης

Σάλος έχει προκληθεί στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς όπως έγινε γνωστό ποδοσφαιριστής της Ρεν συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης.

Η «Telegramme» αναφέρει στο ρεπορτάζ της ότι πρόκειται για 17χρονο, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα νέων του συλλόγου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο νεαρός παίκτης συνελήφθη σε έλεγχο που έγινε από την αστυνομία στην πλατεία Στοκχόλμης στη Ρεν, σε γνωστό σημείο διακίνησης ναρκωτικών.

Ο ποδοσφαιριστής είχε εγκαταλείψει, εδώ κι αρκετές εβδομάδες, το σπίτι, όπου διέμενε με την οικογένεια του, με τη Ρεν να αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι: «αναμένει τα ευρήματα της αστυνομίας για να προσδιορίσει τη φύση της σύλληψης».



