Παναθηναϊκός: Επικό βίντεο με τον «πολεμιστή» Ρενάτο Σάντσες και το «φατούρο» στη Λεωφόρο

Το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τα λόγια του Ρενάτο Σάντσες μετά την πρώτη του προπόνηση στη Λεωφόρο.

Ο Ρενάτο Σάντσες πραγματοποίησε την Κυριακή (24/8) την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με την παρουσία του Πορτογάλου σταρ στο ιστορικό γήπεδο, συνοδεύοντάς το με λόγια του.

Ο Σάντσες μιλάει για στα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν, δηλώνει «πολεμιστής» και αποθεώνει τον Ρουί Βιτόρια ως τον πρώτο άνθρωπο που πίστεψε στις δυνατότητές του και τον έκανε επαγγελματία.

Μάλιστα, στο τέλος υπάρχει και στιγμιότυπο από την καθιερωμένη υποδοχή με... φατούρο από τους συμπαίκτες του στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Πορτογάλου:

«Το όνομά μου είναι Ρενάτο Σάντσες. Από την πρώτη μέρα που άγγιξα την μπάλα, ήξερα ότι έπρεπε να παλέψω για το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο μου δίνει δύναμη, το ποδόσφαιρο μου δίνει ελπίδα. Ο προπονητής Βιτόρια ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε μένα. Ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας.

Από εκείνη την στιγμή έμαθα να δίνω τα πάντα. Πιστεύω στην σκληρή δουλειά. Πιστεύω στο να μην τα παρατάς ποτέ. Είμαι ένας μαχητής. Τώρα είναι ώρα για κάτι καινούριο. Μια νέα πρόκληση. Και είμαι έτοιμος».

Δείτε το βίντεο: