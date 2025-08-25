ΠΑΟΚ: Παροξυσμός από χιλιάδες φιλάθλους κατά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη - Δείτε βίντεο

Οnsports Τeam

Ο Χρήστος Ζαφείρης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να «σφραγίσει» τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Το γήπεδο της Τούμπας θύμισε για μερικές ώρες το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Πάνω από δύο χιλιάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν εκεί προκειμένου να υποδέχθουν με εντυπωσιακό τρόπο τον Χρήστο Ζαφείρη.

Ο Έλληνας μέσος «προσγειώθηκε» λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και λίγο αργότερα έκανε την εμφάνισή του στην έξοδο των αφίξεων, προκαλώντας παροξυσμό στους οπαδούς του «Δικέφαλου».

Ο 22χρονος διεθνής Έλληνας μέσος θα οριστικοποιήσει εν συνεχεία τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Ζαφείρη από την 1η Ιανουαρίου 2026, ωστόσο ο Δικέφαλος συνεχίζει να παλεύει το ενδεχόμενο να τον φέρει από την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο στην Τούμπα.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του διεθνή άσου: