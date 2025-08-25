Ομάδες

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών
Οnsports Τeam 25 Αυγούστου 2025, 17:09
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θλίψη έχει προκαλέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, του Πανιωνίου και του Θρασύβουλου σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Ο εκλιπών έφυγε πρόωρα από τη ζωή, ενώ ήταν για διακοπές με την οικογένειά του στη Σαντορίνη. Όπως αναφέρει ο τοπικός Τύπος, ο 42χρονος Βραζιλιάνος εισήχθη για αδιευκρίνιστο λόγο στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Αθήνα.

Όμως, πριν την μεταφορά του υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και άφησε την τελευταία του πνοή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα στην Ελλάδα ο Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα είχε αγωνιστεί με τις φανέλες του Άρη, του Πανιωνίου και του Θρασύβουλου, ενώ ήταν μόνιμος κάτοικος της χώρας μας, μια και είχε παντρευτεί Ελληνίδα.



