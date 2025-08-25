Ομάδες

Παναθηναϊκός: «Προχωρημένη η πώληση του Ταμπόρδα» - Τα οικονομικά δεδομένα
Οnsports Τeam 25 Αυγούστου 2025, 18:47
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Προχωρημένη η πώληση του Ταμπόρδα» - Τα οικονομικά δεδομένα

Ένα βήμα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βισέντε Ταμπόρδα είναι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με γνωστό ρεπόρτερ της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει... γκάζι το τελευταίο διάστημα σε μεταγραφικό επίπεδο.

Μετά τις προσθήκες των Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες, ετοιμάζει ένα ακόμα χτύπημα για τη μεσαία του γραμμή.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα φαίνεται πως είναι τελικά ο εκλεκτός για να αντικαταστήσει τον Αζεντίν Ουναΐ.

Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός απασχολεί το «Τριφύλλι» και ο Λεάντρο Αγκιλέρα, πασίγνωστος ρεπόρτερ της Μπόκα Τζούνιορς, υποστηρίζει πως η πώλησή του στον Παναθηναϊκό είναι προχωρημένη.

Ανέλυσε, μάλιστα, τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης.

«Προχωρημένη η πώληση του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό της Ελλάδας. Η πρόταση είναι ύψους 4.500.000 δολαρίων για το 80%, ενώ η Μπόκα θα διατηρήσει το 20% μίας μελλοντικής μεταπώλησης. Η Πλατένσε θα εισπράξει το 10% της πώλησης», έγραψε συγκεκριμένα.



