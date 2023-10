Παίκτης χόκεϊ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ματς - Του κόπηκε ο λαιμός από παγοπέδιλο | ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Δραματική εξέλιξη είχε ο τραυματισμός του Άνταμ Τζόνσον κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Νότιγχαμ Πάνθερς με τους Σέφιλντ Στίλερς για την Elite League του πρωταθλήματος της Αγγλίας. Ο 29χρονος αθλητής του χόκεϊ δέχθηκε ένα δολοφονικό χτύπημα στο λαιμό, το οποίο του αφαίρεσε τη ζωή.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, ο Αμερικάνος παίκτης των Πάνθερς ήταν στο κέντρο του γηπέδου, όταν αντίπαλός του, πάνω στην μονομαχία με άλλον παίκτη της ομάδας του Νότιγχαμ, πήδηξε και χτύπησε τον Άνταμ Τζόνσον στον λαιμό.

Ο 29χρονος προσπάθησε άμεσα να σηκωθεί, όμως, το χτύπημα που είχε δεχθεί ήταν βαθύ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει πάνω στον πάγο και να προκληθούν σκηνές πανικού από τους παίκτες και τους γιατρούς που προσπάθησαν να τον βοηθήσουν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον αθλητή, με τους θεατές να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα κλάματά τους και τις φωνές τους για τις τραγικές εικόνες που εκτυλίχθηκαν μπροστά τους.

«Οι Νότιγχαμ Πάνθερς είναι πραγματικά συντετριμμένοι που ανακοινώνουν τον τραγικό θάνατο του Άνταμ Τζόνσον, έπειτα από φριχτό ατύχημα στο παιχνίδι με την Σέφιλντ χθες το βράδυ», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ομάδας του εκλιπόντα.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q