Πένθος στο ποδόσφαιρο: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο 24χρονος, Έντι Κάσπαρντ

Ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της Ταϊτής, έχοντας αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στα προκριματικά για τα Μουντιάλ 2022 και 2026.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, Σάμουελ Γκαρσία, σε δηλώσεις του στο «Tahiti Infos», είπε: «Όταν άκουσα τα νέα σήμερα το πρωί, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα αγόρι σαν αυτόν έφυγε. Ήταν τόσο ευγενικός, με μια ανατροφή που εμπνέει σεβασμό. Ήταν ένας άνθρωπος που πάντα προχωρούσε μπροστά. Και τι μπορούμε να πούμε για την εξαιρετική του καριέρα ως παίκτης; Έζησε τα πάντα, έπαιξε για κάθε ομάδα και έλαμψε κάθε φορά που βρισκόταν στο γήπεδο. Ήταν ένας ηγέτης που επιτίθετο όσο αμυνόταν. Ήταν παράδειγμα για όλους».

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ωκεανίας (OFC), σε ανακοίνωση της, ανέφερε: «Η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Ωκεανίας λυπάται βαθιά που έμαθε για τον θάνατο του Έντι Κασπάρντ, ενός ταλαντούχου παίκτη της AS Βένους, πρώτου σκόρερ της Ligue 1 για το 2024/25 και περήφανου διεθνούς παίκτη της Ταϊτής. Η OFC εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συμπαίκτες του Έντι και σε όλους στην ομοσπονδία ποδοσφαίρου Ταϊτής (FTF) και την AS Βένους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Έντι».