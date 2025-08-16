Ομάδες

Έλενα Κώνστα: Αναγκάστηκε να διακόψει την εμφάνισή της μετά από λεκτική επίθεση
Onsports Team 16 Αυγούστου 2025, 05:06
ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Στην ανάρτησή της, η Έλενα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την ξαφνική διακοπή, γράφοντας ότι ήθελε να ηρεμήσει πριν μιλήσει και να εκφράσει την ειλικρινή της λύπη

Η Έλενα Κώνστα κατήγγειλε μέσω των social media ότι δέχτηκε έντονη λεκτική επίθεση από τον ιδιοκτήτη μαγαζιού στην Ερέτρια, όπου είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί μουσικά. Σύμφωνα με την ίδια, περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της εμφάνισής της, αναγκάστηκε να αποχωρήσει, διακόπτοντας πρόωρα το πρόγραμμα.

Στην ανάρτησή της, η Έλενα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την ξαφνική διακοπή, γράφοντας ότι ήθελε να ηρεμήσει πριν μιλήσει και να εκφράσει την ειλικρινή της λύπη: «Ένα μεγάλο συγγνώμη στους ανθρώπους που ήρθατε σήμερα για να περάσουμε μια όμορφη παραμονή της Παναγίας στην Ερέτρια. Τόσα χρόνια επαγγελματίας, πέντε χρόνια στη μουσική και δέκα στα media, δεν με έχει προσβάλλει ποτέ κάποιος τόσο πολύ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δυστυχώς, μετά από περίπου μία ώρα μουσικής, αναγκάστηκα να φύγω λόγω λεκτικής επίθεσης από τον ιδιοκτήτη. Είμαι πολύ στεναχωρημένη, αλλά ήθελα να κάνω αυτό το story με χαμόγελο και όχι όπως ήμουν όταν βγήκα από το μαγαζί. Πραγματικά, χίλια συγγνώμη σε όσους ήρθαν. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε. Καλή Παναγία σε όλους. Πραγματικά… Τι να πω;».

 

 

 

 

 



