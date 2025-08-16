Premier League: Αγχωτική πρεμιέρα και νίκη στο τέλος για τη Λίβερπουλ

Onsports Team

Η Μπόρνμουθ αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι» στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ αν και προηγήθηκε με δύο γκολ ισοφαρίστηκε και τελικά έσωσε τους τρεις βαθμούς με γκολ στο 89’ και στις καθυστερήσεις.

«Χτυποκάρδια» για τη Λίβερπουλ. Στην πρεμιέρα της Premier League 2025-26, οι πρωταθλητές Αγγλίας φιλοξένησαν την Μπόρνμουθ. Σε ματς με έντονη συγκινησιακή φόρτιση λόγω των όσων προηγήθηκαν για τον Ντιόγκο Ζότα και τον Αντρέ Σίλβα. Οι «reds» αν και τα βρήκαν σκούρα, τελικά σώθηκαν στο τέλος και επικράτησαν 4-2.

Το ματς έμοιαζε να κυλά ιδανικά για την ομάδα του Σλοτ. Ο Εκιτικέ άνοιξε το σκορ στο 37’, με τον Χάκπο στο 49’ να κάνει το 2-0. Κι ενώ οι γηπεδούχοι θεώρησαν πως «καθάρισαν» τη νίκη, η Μπόρνμουθ… έδειξε τα δόντια της.

Ο Σεμενγιό με τέρματα στο 64’ και στο 76’, έφερε το ματς στην ισορροπία του 2-2. Μεταφέροντας άγχος στη Λίβερπουλ. Ο Κιέζα στο 89’ βρήκε τη λύση κάνοντας το 3-2 και στο 90+4’ ο Σαλάχ διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Premier League - 1η αγωνιστική

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 16/8

Μπράιτον-Φούλαμ 16/8

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 16/8

Τότεναμ-Μπέρνλι 16/8

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 16/8

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 17/8

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 17/8

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8

Λιντς-Εβερτον 18/8