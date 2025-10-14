Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League: Γερμανοί διαιτητές στα ντέρμπι Άρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί
Οnsports Τeam 14 Οκτωβρίου 2025, 13:54
SUPER LEAGUE

Super League: Γερμανοί διαιτητές στα ντέρμπι Άρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί

Οι Φέλιξ Τσβάιερ και Σάσα Στέγκεμαν επιλέχθηκαν από την ΚΕΔ να σφυρίξουν τα δύο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Super League, Άρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, αντίστοιχα.

Οι δύο Γερμανοί διαιτητές θα βρεθούν την Κυριακή (19/10) στην Ελλάδα, προκειμένου να διευθύνουν τα δύο πιο σημαντικά ματς της 7ης στροφής του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ο Φέλιξ Τσβάιερ θα βρεθεί στο «Κλ. Βικελίδης» για το ματς των «κίτρινων» με το «τριφύλλι» και θα έχει βοηθούς του τους Ρόμπερτ Κέμπτερ και Κρίστιαν Βίλφιντ Ντίετζ, ενώ στο VAR θα είναι ο επίσης Γερμανός Γκουντέρ Αλεξάντερ Μάρτιν Περλ, με βοηθό τον Θανάση Τζήλο.

Όσον αφορά στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην «OPAP Arena» διαιτητής θα είναι ο Σάσα Στέγκεμαν, με βοηθούς τους επίσης Γερμανούς Κρίστοφ Φαλκ Γκινσχ και Μάρκο Αχμίλερ, με VAR τον συμπατριώτη τους Μπέντζαμιν Φρανζ Κόρτους και AVAR τον Άγγελο Ευαγγέλου.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:00 ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
4ος: Κόκκινος
VAR: Φωτιάς, AVAR: Μέγας

19:30 Ατρόμητος - Λεβαδειακός
Διαιτητής: Μόσχου
Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου
4ος: Μυλοπούλου
VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Παπαπέτρου

20:00 Παναιτωλικός - ΟΦΗ
Διαιτητής: Κατοίκος
Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος
4ος: Κουκουλάς
VAR: Τζήλος, AVAR: Τσιοφλίκη

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Αστέρας AKTOR - Κηφισιά
Διαιτητής: Ματσούκας
Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας
4ος: Ανδριανός
VAR: Παπαπέτρου, AVAR: Κουμπαράκης

17:30 Βόλος - Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης
4ος: Γιουματζίδης
VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Πουλικίδης

19:30 Άρης - Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Τσβάιερ
Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντίετζ
4ος: Τσιμεντερίδης
VAR: Περλ, AVAR: Τζήλος

21:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Στέγκεμαν
Βοηθοί: Γκινσχ, Αχμίλερ
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Κόρτους, AVAR: Ευαγγέλου



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν ρυθμούς Πέλκας και Τσάλοφ ενόψει ντέρμπι
7 λεπτά πριν ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν ρυθμούς Πέλκας και Τσάλοφ ενόψει ντέρμπι
ΜΠΑΣΚΕΤ
Στη Λουμπλιάνα κόντρα στην Τσεντεβίτα ο Άρης
36 λεπτά πριν Στη Λουμπλιάνα κόντρα στην Τσεντεβίτα ο Άρης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Το sport lifestyle σε νέα εποχή: Ο όμιλος Fourlis αναδιαμορφώνει τη λιανική αθλητικών ειδών
1 ώρα πριν Το sport lifestyle σε νέα εποχή: Ο όμιλος Fourlis αναδιαμορφώνει τη λιανική αθλητικών ειδών
SUPER LEAGUE
Super League: Γερμανοί διαιτητές στα ντέρμπι Άρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί
2 ώρες πριν Super League: Γερμανοί διαιτητές στα ντέρμπι Άρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Η Νατάσα Παζαΐτη είπε αλήθειες που δεν είχαν ακουστεί για την πρόληψη και τον καρκίνο του μαστού