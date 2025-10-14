Ομάδες

Μήτογλου: "Επικίνδυνη ομάδα η Βιλερμπάν"
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 14 Οκτωβρίου 2025, 17:07
EUROLEAGUE

Μήτογλου: "Επικίνδυνη ομάδα η Βιλερμπάν"

Ο Έλληνας παίκτης του Παναθηναϊκού μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν και το πως η ομάδα του θα φτάσει στη νίκη. 

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ τη Βιλερμπάν στο "Telekom Center Athens" με τους "πράσινους" να θέλουν να κάνουν το 3-1 στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και να εδραιωθούν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. 

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας παίκτης:

Για το βεβαρημένο πρόγραμμα και το ματς με την Βιλερμπάν: «Ξέρουμε πως το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές, πρέπει να το ακολουθούμε. Πρέπει να προσαρμόσουμε και το πώς προπονούμαστε εμείς οι παίκτες αλλά και το πώς ξεκουραζόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Άλλο ένα εντός παιχνίδι σε διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας. Θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη, να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Η Βιλερμπάν είναι μία πάρα πολύ καλή και αθλητική ομάδα. Και επικίνδυνη θα έλεγα. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια λάθους. Πρέπει μαζί με τον κόσμο μας να κερδίσουμε».

Για αν αρέσει το πρόγραμμα στους παίκτες: «Θεωρώ ότι όσο περισσότερα παιχνίδι τόσο όλα ανεβαίνουν. Σίγουρα υπάρχει καταπόνηση. Καταλαβαίνουμε τους προπονητές που κάποιοι έχουν αντίθετη γνώμη για το πρόγραμμα γιατί υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί, υπάρχουν πολλές δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε σε αυτή τη κατάσταση. Δεν υπάρχουν σωστά ή λάθη, ακολουθούμε το παιχνίδι».
 
Για την φόρμα του: «Είχα ρυθμό το καλοκαίρι, είχα παίξει πολλά φιλικά, έπαιξα και με την εθνική ομάδα. Και αυτό ακολούθησε έναν συνεχή ρυθμό, τον οποίο προσπαθώ να κρατήσω».

Για την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Πάντα αυτά τα ματς έχουν βαρύτητα αλλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Μετά από 2-3 μέρες έχουμε πάλι παιχνίδι και μετά από αυτό το ματς έχουμε πάλι ταξίδι δύσκολο. Δεν έχουμε περιθώρια να το σκεφτούμε. Ξέρουμε ότι έχει μεγάλη βαρύτητα, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι. Θα δούμε το παιχνίδι και τα λάθη μας. Θα παρουσιαστούμε για το επόμενο παιχνίδι εναντίον τους. Στο μυαλό μας έχουμε μόνο το επόμενο παιχνίδι».



