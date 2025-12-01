Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (01/12) - Με μπάσκετ, βόλεϊ και δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/12).
«Μαζεμένο» είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 20:30 ο Μίλων υποδέχεται τον Άρη για την Volley League γυναικών, ενώ νωρίτερα στις 18:30 η ΑΕ Ψυχικού θα παίξει με το Λαύρο για την Elite League. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Δράμα Greek Handball Premier
- 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Λαύριο Elite League
- 20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή
- 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Άρης Α1 Γυναικών Volley League
- 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Εκπομπή Grand Prix 2025 Εκπομπή
- 21:30 Novasports Prime Προεπισκόπηση Premier League 13η Αγωνιστική
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κρεμονέζε Serie A 2025-26
- 22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26
- 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship 2025-26
- 22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Μπράγκα Liga Portugal Betclic 2025-26
- 02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μιλγουόκι Μπακς Μπάσκετ
- 05:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λος Άντζελες Λέικερς - Φοίνιξ Σανς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια