Τέλος από την Εθνική Γεωργίας ο Σερμαντίνι

Οnsports Τeam

Ο Γεωργιανός σέντερ που έχει φορέσει τη φανέλα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έβαλε τέλος στην καριέρα του με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Μετά την βαριά ήττα της ομάδας από την Ισπανία (61-90) για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι πήρε μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της καριέρας του. Να ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα του με την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο 36χρονος σέντερ αγωνιζόταν στην Εθνική Γεωργίας από το 2007 και χθες φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο στην Τενερίφη, εκεί όπου θα συνεχίσει σε συλλογικό επίπεδο αγωνιζόμενος με την τοπική ομάδα.

Στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Σερμαντίνι σημείωσε 8 πόντους (4/5 δίποντα, 0/2 βολές), μάζεψε 6 ριμπάουντ, υπέπεσε σε 1 φάουλ και συγκέντρωσε 13 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

«Φυσικά και είναι μια δύσκολη απόφαση. Βαθιά μέσα μου, εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί, αλλά όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να αποχαιρετήσω και να αφήσω τη θέση μου σε νεαρότερους παίκτες μπάσκετ», δήλωσε μετά τον αγώνα ο Σερμαντίνι.