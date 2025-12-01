Ομάδες

Το Ιράν αποφάσισε να μποϊκοτάρει την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Onsports Team 01 Δεκεμβρίου 2025, 10:11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το Ιράν αποφάσισε να μποϊκοτάρει την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Διαμαρτυρία των Ιρανών για την περιορισμένη χορήγηση βίζας, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν από την κλήρωση του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η κλήρωση του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, θα λάβει χώρα στις 5 Δεκεμβρίου στο «Kennedy Center» της Ουάσιγκτον. Η αντιπροσωπεία του Ιράν, χώρας που έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της, δε θα είναι παρούσα.

Οι Ιρανοί αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την περιορισμένη χορήγηση βίζας.

«Η ιρανική αντιπροσωπεία δεν θα είναι παρούσα στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε σχέση με την τελευταία κατάσταση έκδοσης βίζας για την ιρανική αντιπροσωπεία για να παραστεί στην τελετή κλήρωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ομοσπονδίας, Αμίρ Μεχντί Αλαβί.

Στις ΗΠΑ υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στις θεωρήσεις βίζας για Ιρανούς, κάτι που φυσικά δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό αλλά τον επηρεάζει. Όπως έγινε γνωστό από την πλευρά της ιρανικής Ομοσπονδίας, χορηγήθηκαν τέσσερις βίζες εισόδου σε εκπροσώπους της χώρας, όμως δεν συνέβη το ίδιο με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ.

«Δεδομένου ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι αντιαθλητικές και η πορεία έχει παρεκκλίνει από την αθλητική διαδικασία, αποφασίστηκε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία δεν θα παραστεί στην τελετή κλήρωσης», πρόσθεσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι.

 



