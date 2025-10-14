Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος βάζουν τρίποντα στο ΟΠΑΠ Game Time
Οnsports Τeam 14 Οκτωβρίου 2025, 16:43
STORIES

Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος βάζουν τρίποντα στο ΟΠΑΠ Game Time

Ο ταλαντούχος φόργουορντ και ο εκρηκτικός γκαρντ σε εκπληκτικό challenge τριπόντων στην έδρα του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Βασίλης Τολιόπουλος, δύο από τα αποκτήματα του Παναθηναϊκού ΑKTOR, είναι καλεσμένοι της εκπομπής «ΟΠΑΠ Game Time» που φιλοξενήθηκε στο «σπίτι» των πρασίνων.

Σχολιάζουν τον επερχόμενο αγώνα με τη Βιλερμπάν, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, μιλάνε για την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που συνάντησαν στο ΟΑΚΑ, αποκαλύπτουν το πώς ήθελαν να γιορτάσουν το 8ο αστέρι και μπαίνουν στο δίλημμα «PAO Legend» ή καριέρα στο NBA.

Η κοινή τους συνέντευξη ολοκληρώνεται στο γήπεδο. Αποδέχονται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και δίνουν μάχη στα τρίποντα.

Δείτε το βίντεο:

 

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: "Έφυγε" ο Γιάννης Κόλλιας
2 λεπτά πριν Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: "Έφυγε" ο Γιάννης Κόλλιας
EUROLEAGUE
Μήτογλου: "Επικίνδυνη ομάδα η Βιλερμπάν"
8 λεπτά πριν Μήτογλου: "Επικίνδυνη ομάδα η Βιλερμπάν"
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Το rotation δεν είναι σημαντικό, οι νίκες είναι»
32 λεπτά πριν Αταμάν: «Το rotation δεν είναι σημαντικό, οι νίκες είναι»
STORIES
Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος βάζουν τρίποντα στο ΟΠΑΠ Game Time
33 λεπτά πριν Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος βάζουν τρίποντα στο ΟΠΑΠ Game Time
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved