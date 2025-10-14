Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος βάζουν τρίποντα στο ΟΠΑΠ Game Time

Οnsports Τeam

Ο ταλαντούχος φόργουορντ και ο εκρηκτικός γκαρντ σε εκπληκτικό challenge τριπόντων στην έδρα του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Βασίλης Τολιόπουλος, δύο από τα αποκτήματα του Παναθηναϊκού ΑKTOR, είναι καλεσμένοι της εκπομπής «ΟΠΑΠ Game Time» που φιλοξενήθηκε στο «σπίτι» των πρασίνων.

Σχολιάζουν τον επερχόμενο αγώνα με τη Βιλερμπάν, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, μιλάνε για την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που συνάντησαν στο ΟΑΚΑ, αποκαλύπτουν το πώς ήθελαν να γιορτάσουν το 8ο αστέρι και μπαίνουν στο δίλημμα «PAO Legend» ή καριέρα στο NBA.

Η κοινή τους συνέντευξη ολοκληρώνεται στο γήπεδο. Αποδέχονται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και δίνουν μάχη στα τρίποντα.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.