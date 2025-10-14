Το sport lifestyle σε νέα εποχή: Ο όμιλος Fourlis αναδιαμορφώνει τη λιανική αθλητικών ειδών

INTERSPORT Football Club Store Ρέντη

Αν είσαι από αυτούς που ξενυχτούν για να δουν τους μεγάλους αγώνες μπάσκετ ή να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις της αγαπημένης τους ομάδας, αν μεγάλωσες με το όνειρο να πρωταγωνιστήσεις στα γήπεδα ή απλώς τρελαίνεσαι για ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό, τότε, σίγουρα, η αγάπη σου για τα αθλητικά δεν σταματάει εντός γηπέδου.

Θέλεις να βλέπεις τις τελευταίες τάσεις στα sneakers, να νιώθεις τον «παλμό» του γηπέδου ακόμα και όταν… ψωνίζεις αθλητικά, να ζεις τον αθλητισμό σαν ολοκληρωμένη εμπειρία και, γενικά, να έχεις ένα sport lifestyle, αντίστοιχο των πρωταγωνιστών που θαυμάζεις.

Και όμως, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη λίγοι έχουν καταφέρει να το κάνουν πράξη. Ένας από αυτούς είναι ο όμιλος Fourlis, ο ηγέτης στη λιανική αθλητικών ειδών, που δεν ακολουθεί την αγορά, αλλά την καθορίζει. Με brands, όπως INTERSPORT και Foot Locker, χτίζει ένα δίκτυο που ενσωματώνει νέες τάσεις, τεχνολογίες και σύγχρονες πρακτικές στη λιανική, διαμορφώνοντας μια αγοραστική εμπειρία που προετοιμάζει το έδαφος για τις ανάγκες του αύριο.

Θεματικές εμπειρίες στον αθλητισμό μέσα από ένα brand

Κάνε εικόνα ένα κατάστημα 1.200 τ.μ. στην Αθήνα, με εσωτερικό γήπεδο, interactive football wall, gaming zone και αποκλειστικό εξοπλισμό κορυφαίων brands. Όχι, δεν είναι όνειρο, είναι το INTERSPORT Football Club, που έκανε το ντεμπούτο του τον Μάρτιο του 2025, στο Ρέντη και ενσαρκώνει τη στρατηγική του ομίλου Fourlis για καινοτομία και θεματικές εμπειρίες στον αθλητισμό.

Και αν νόμιζες πως η Θεσσαλονίκη θα μείνει στην απέξω, να ξέρεις πως ήδη φιλοξενεί το δεύτερο conceptικό κατάστημα.

Παράλληλα, έχει γίνει ανακαίνιση στο κατάστημα Mall Vitan, στο Βουκουρέστι, ενώ μέχρι στιγμής, η INTERSPORT έχει αναπτύξει 8 νέα καταστήματα: 4 στην Ελλάδα, 3 στη Ρουμανία και 1 στη Σόφια. Συνολικά, το δίκτυο της INTERSPORT περιλαμβάνει 124 φυσικά καταστήματα και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης.

Το νόημα; Να ζήσεις εμπειρίες αθλητισμού μέσα στα καταστήματα, να βρεις κοινότητες, να συμμετέχεις σε events, να έχεις πρόσβαση σε συλλόγους και ακαδημίες, χάρη στη συνεργασία με το FOOTBALL HUB ATHENS A.E. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς το πλάνο για την επέκταση του concept σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία είναι ήδη σε εξέλιξη.

Η sneaker κουλτούρα αλλάζει

Και μετά, έρχεται η Foot Locker. Ένα brand που δεν «μιλάει» μόνο σε όσους αγαπούν τα sneakers, αλλά και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη sneaker κουλτούρα, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τη στρατηγική του ομίλου Fourlis, ο οποίος τον Αύγουστο του 2024, υπέγραψε συμφωνία αδειοδότησης με το brand που αφορά στην αποκλειστική ανάπτυξη και λειτουργία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η νέα αυτή συνεργασία εγκαινίασε μια νέα εποχή για το brand στην περιοχή, ενώ αυτή τη στιγμή η Foot Locker διαθέτει συνολικά 12 καταστήματα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη – 5 στην Ελλάδα, 4 στη Ρουμανία και 3 στη Βουλγαρία, καθώς και ηλεκτρονικά καταστήματα σε Ελλάδα και Ρουμανία. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι ήδη σε εξέλιξη: Tο νέο concept Reimagined Evolution, που αναμένεται έως το τέλος του 2025 στο Χαλάνδρι, είναι το «store of the future» με νέα αρχιτεκτονική, βιώσιμες πρακτικές, ψηφιακά εργαλεία και omnichannel εμπειρία. Εδώ, οι «Sneaker ambassadors – Stripers» δεν είναι απλά πωλητές, είναι οδηγοί σε έναν κόσμο όπου τα sneakers αποτελούν στάση ζωής.

Έτσι, με νέο concept και νέα καταστήματα σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία και ένα πλάνο επέκτασης που δεν σταματά, ο όμιλος Fourlis τοποθετεί, τελικά, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον χάρτη της sneaker κουλτούρας.

Τελικά πόσο πάθος έχεις για τον αθλητισμό και το στυλ σου;

Άνοιξε, λοιπόν, την ντουλάπα σου και κοίτα τα αθλητικά σου. Σε ενθουσιάζουν όσο ένας αγώνας μπάσκετ; Νιώθεις για το στυλ σου το ίδιο πάθος που έχεις για την ομάδα σου; Αν όχι, τότε ήρθε η στιγμή να δώσεις στην γκαρνταρόμπα σου μια πιο athleisure διάσταση.

Το «ασίστ» που χρειάζεσαι για να σκοράρεις στο στυλ σου, θα στο δώσει ο όμιλος Fourlis μέσα από τα καταστήματα INTERSPORT και Foot Locker, αλλά και μέσα από τα νέα concepts που πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέεσαι με τον αθλητισμό. Και αν έχεις αμφιβολία, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Ο κλάδος των αθλητικών ειδών κατέγραψε πωλήσεις 95,9 εκατομμυρίων ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένες κατά 14,9% σε σχέση με πέρυσι. Αλλά δεν είναι μόνο πωλήσεις. Είναι η στρατηγική, οι εμπειρίες, η τεχνολογία και η φρέσκια προσέγγιση που κάνουν τον όμιλο Fourlis έναν από τους βασικότερους «παίχτες» στη λιανική αθλητικών ειδών.

Συνοπτικά, η αγορά λιανικής αθλητικών ειδών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναπτύσσεται με ιδιαίτερα δυναμικούς ρυθμούς και ο όμιλος Fourlis, αξιοποιώντας τις στρατηγικές συνεργασίες του με κορυφαία διεθνή brands, διατηρεί ηγετική θέση και καθορίζει τις εξελίξεις στον κλάδο.