Η Καρδίτσα γράφει ιστορία
Οnsports Τeam 14 Οκτωβρίου 2025, 12:38
ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Καρδίτσα γράφει ιστορία

H Kαρδίτσα υποδέχεται στο «Γιάννης Μπουρούσης» την Ουνικάχα Μάλαγα στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της Θεσσαλικής ομάδας.

Απόψε στο κλειστό "Γιάννης Μπουρούσης", της Καρδίτσας, γράφεται ιστορία. 

Η Θεσσαλική ομάδα υποδέχεται την κάτοχο του περσινού τροπαίου, Ουνικάχα Μάλαγα (14/10, 20:00) για το Βasketball Champions League, στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία τυ συλλόγου.

Το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου ξεκίνησε ιδανικά την διοργάνωση, φεύγοντας με το διπλό από το Βέλγιο την περασμένη εβδομάδα, κόντρα στην Οστάνδη, με την Καρδίτσα να συγκατοικεί στην πρώτη θέση με την ισπανική ομάδα. 



Super League: Γερμανοί διαιτητές στα ντέρμπι Άρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί
Ολυμπιακός: Η διαχείριση του Ροντινέι ενόψει ΑΕΛ - Πότε επιστρέφει στη δράση
Αυλαία κόντρα στη Μπιλμπάο το Περιστέρι
