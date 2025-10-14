ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν ρυθμούς Πέλκας και Τσάλοφ ενόψει ντέρμπι

Οnsports Τeam

Μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ ακολούθησαν οι Πέλκας και Τσάλοφ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές του «Δικέφαλου του Βορρά» προέρχονται από τραυματισμούς και βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας, έχοντας ως στόχο να καταφέρουν να αφήσουν πίσω τους τα προβλήματα και να θέσουν εαυτούς στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μάλιστα, την Τρίτη (14/10) έβγαλαν μέρος της προπόνησης των «ασπρόμαυρων», ενώ στην συνέχεια ακολούθησαν ατομικό στο γήπεδο. Παράλληλα, θεραπεία έκαναν οι Χατσίδης και Παβλένκα, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό τετρακέφαλο.

Ο Σέρβος εξτρέμ ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας, η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελεί και κάνει αγώνα… δρόμου για να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο άμεσα σε φουλ πρόγραμμα.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της Κυριακής (19/10) με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» θα συνεχιστεί το πρωί της Τετάρτης (15/10) με μία προπόνηση που έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 11:00.