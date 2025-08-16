Ομάδες

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με Ουίζαρντς η πρεμιέρα των Μπακς στο ΝΒΑ, πρώτο τζάμπολ με ΛεΜπρον vs Κάρι
AP Photo/Nick Wass
Οnsports team 16 Αυγούστου 2025, 00:03
NBA

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αντιμετωπίσουν τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στον πρώτο τους αγώνα στο NBA για τη σεζόν 2025/26.

Στις 22 Οκτωβρίου θα κάνουν πρεμιέρα τα «Ελάφια», ήτοι μια ημέρα μετά την επίσημη έναρξη.

Οι Μπακς θα υποδεχθούν του Ουίζαρντς στο Fiserv Forum, κάτι που σημαίνει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τεθεί αντιμέτωπος με τον πολύ καλό του φίλο και πρώην συμπαίκτη του, Κρις Μίντλετον.

Η αυλαία της νέας σεζόν ανοίγει την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, με τους Λέικερς του ΛεΜπρον Τζέιμς να φιλοξενούν τους Ουόριορς του Στεφ Κάρι. Στο άλλος ματς της βραδιάς οι Πρωταθλητές Θάντερ θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια τους στο πλαίσιο του αγώνα με τους Ρόκετς.

Όσον αφορά στους Μιλγουόκι Μπακς θα παίξουν ανήμερα της «Martin Luther King Jr. Day» στην Ατλάντα κόντρα στους Χοκς, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα της «Christmas Day».



