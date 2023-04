Βασιλική Μιλλούση: Η 39χρονη σύζυγος του Πετρούνια επιστρέφει στη δράση - «Η Ελληνίδα θεά της δοκού»

Η Βασιλική Μιλλούση θα αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Αττάλειας στη δοκό ισορροπίας και ήδη είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της διοργάνωσης.

Η 39χρονη σύζυγος του Λευτέρη Πετρούνια επιστρέφει σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από 4,5 χρόνια κατά τα οποία είχε αφοσιωθεί στις δύο κόρες του ζευγαριού.

«Είναι εδώ! Η Ελληνίδα θεά της δοκού ισορροπίας, Βασιλική Μιλλούση επιστρέφει στην αγωνιστική δράση στην Αττάλεια. Εδώ δείχνει χάρη και κομψότητα», ανέφερε το tweet της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας που δημοσίευσε βίντεο από την προπόνησή της.

Here she is!!! Greek Goddess of beam Vasiliki Millousi ?? returns to competition at #Antalya2023 ? Showing legendary grace and elegance here #podiumtraining! #inspiring#artistic #gymnastics pic.twitter.com/jShygjyxI1