Χολμς: «Είμαι καλά και είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια»

Ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε με τον πλέον δυναμικό τρόπο και δήλωσε απόλυτα σίγουρος για την πορεία της ομάδας του.

Μετά από επτά εβδομάδες εκτός δράσης, ο Ρισόν Χολμς γύρισε το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) στη δράση και ήταν, μαζί με τον Τι Τζέι Σορτς, ο κορυφαίος για την ομάδα του Παναθηναϊκού στην όχι και τόσο άνετη νίκη επί του Ηρακλή.

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν εξαιρετικός, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει ότι έπαιξε πολύ καλύτερα απ' ότι περίμενε ο ίδιος και είχε μια εξαιρετική στατιστική.

Αναλυτικά: 19 πόντοι (8/10 δίποντα και 3/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 4 κερδισμένα φάουλ, 22 index και +19 στο +/-

σε 26:05 λεπτά συμμετοχής.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα μιλώντας στην ΕΡΤ ο Χολμς είπε:

"Μετρούσα τις ημέρες που ήμουν εκτός αγωνιστικής δράσης μία-μία. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για εμένα και έπρεπε να την περάσω.

Όλο αυτό το διάστημα έβλεπα τα παιχνίδια για να προσαρμοστώ καλύτερα. Νιώθω πολύ καλά, αλλά δεν είμαι ακόμα στο επίπεδο που θέλω. Και για τον λόγο αυτό ήμουν κουρασμένος στο τέλος. Αλλά αισθάνομαι πολύ καλά.

Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην ομάδα. Όλοι με βοήθησαν πάρα πολύ όλο αυτό τον καιρό και θεωρώ πως σε λίγο καιρό θα είμαι απόλυτα έτοιμος.

Τώρα είναι η ώρα για εμάς να βάλουμε τα κομμάτια στη θέση τους για να μπορέσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που μπορούμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Τώρα είναι η ώρα να βρεθούμε και να βγάλουμε τον κανονικό μας εαυτό. Είχαμε τραυματισμούς που μας άφησαν πίσω. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια".